Martinez incorona Lukaku: “Un trascinatore. E che feeling con Conte…”

E’ un Lukaku sempre più decisivo, quello protagonista in questa prima parte di stagione. L’attaccante dell’Inter, dopo qualche difficoltà iniziale, si è preso sulle spalle il peso dell’attacco nerazzurro, formando con Lautaro Martinez una coppia devastante. Del centravanti, a La Repubblica, ha parlato il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez.

TRASCINATORE – “Romelu è un giocatore essenziale, è altruista e preziosissimo. Il suo rendimento in Serie A e in Champions non ci stupisce, lo conosciamo bene. Andare in Italia credo che sia stata una mossa azzeccata, l’Inter lo sta aiutando a sentirsi ancora di più a suo agio. Con Conte, che è un grande allenatore, ha un feeling evidente. Il suo ruolo da trascinatore viene esaltato dal contesto. Questo per il Belgio, in ottica Europei, è molto importante”.