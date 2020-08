Mascherano: “Barcellona vive crisi sportiva. È il momento di programmare per tornare quelli di un tempo”

Javier Mascherano ha detto la sua sul momento complicato in casa Barcellona. Annata storta, senza titoli, per i blaugrana che hanno appena esonerato Setien e si apprestano ad eleggere Ronald Koeman come nuovo tecnico. Come se non bastasse, i rumors di mercato su Lionel Messi continuano a tenere banco. Parlando a TNT Sports, l’ex centrocampista ha spiegato la sua visione sul mondo blaugrana.

Mascherano: “Barcellona in crisi sportiva. Su Messi e il futuro…”

“Penso che il Barcellona stia attraversando una crisi sportiva”, ha commentato Mascherano. “L’ambiente catalano è inscandescente in questo momento. Tutto quello che so è unicamente da quello che leggo e che sento. Non ho parlato con nessuno. Né con con Leo (Messi) né con altri giocatori. Non credo sia il momento di infastidirli per sapere cosa sta succedendo nel loro ambiente. Capisco che c’è una crisi sportiva: questo è evidente”.

E ancora: “Ora tutto al Barcellona ribolle. È un club dove si pretende non solo il risultato e le vittorie, ma anche uno stile di gioco. E penso che è quello che oggi il tifoso del Barcellona reclama. Il tifoso blaugrana è esigente per questo la società deve gettare le basi per tornare ad essere quella che era qualche anno fa, riprendendo una certa filosofia che la rendeva diversa dagli altri club del mondo”.

E sul suo addio ai colori blaugrana: “Quando ho visto che iniziavo a perdere terreno rispetto agli altri giocatori mi sono accorto che sarebbe stato molto difficile riconquistare il mio posto. Ci ho provato ma è stato difficile perché davanti a me avevo sempre un giocatore che era migliore di me. Non ho mai avuto problemi ad accettare che un compagno sia migliore di me”, ha ammesso Mascherano sul suo addio alla Catalogna.



