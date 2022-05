Mascherano: “Da allenatore mi ispiro a Luis Enrique perché Guardiola è inarrivabile”

L'ex centrocampista vuole provare ad essere simile ai suoi ex allenatori

Javier Mascherano è pronto a seguire le orme degli allenatori che più ne hanno condizionato, positivamente, la carriera, specie due che lo hanno guidato al Barcellona: Pep Guardiola e Luis Enrique . L'ormai ex centrocampista, ora mister dell'U20 dell'Argentina, ha parlato a Movistar + relativamente ai suoi due modelli di ispirazione spiegando come si comporterà da allenatore.

MODELLI - "Confesso che ho intenzione di essere più simile a Luis Enrique, perché so che non arriverò mai a Josep. Ho trascorso tre anni impressionanti con Luis Enrique e quando parliamo dell'importanza degli allenatori per i giocatori, non si tratta solo di vincere o aver vinto titoli, ma dell'importanza della tua carriera e della crescita che hai dato alla squadra", ha detto Mascherano. "Ovviamente Guardiola potrebbe essere il più influente a causa di un cambiamento così radicale al Barcellona, ​​​​ma Luis Enrique ha dovuto fare un ulteriore passo avanti alla nostra squadra. Pep è insuperabile, è un genio ed è impossibile imitarlo, quindi penso che Luis Enrique sia un obiettivo a cui poter aspirare e anche più realizzabile da seguire".