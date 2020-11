Mascherano dice basta: “Mi ritiro dal calcio professionistico”

Quasi come un fulmine a ciel sereno, Javier Mascherano dice basta col calcio giocato. Il centrocampista dell’Estudiantes, ex anche di Liverpool e Barcellona, oltre che della Nazionale Argentina, ha voluto annunciare la propria decisione in conferenza stampa al termine del match perso per 1-0 dai suoi contro l’Argentinos Jrs.

Mascherano si ritira

“Voglio annunciare che mi ritiro dal calcio professionistico”, ha esordito immediatamente Mascherano davanti ai media. “Ringrazio l’Estudiantes che mi ha dato la possibilità di terminare la carriera in Argentina. Ora è arrivato il momento di dire basta per le cose che mi sono accadute in questi mesi a livello personale: dopo averci pensato per tanto tempo, la cosa più giusta è smettere ora. Ho vissuto la mia professione al 100%, ho dato il massimo ma ora, anche dopo la pandemia, avrei voluto sentire di nuovo la scintilla, ma la verità è che non sono stato in grado di farlo. E quindi per rispetto di tutti è il momento di farmi da parte”.