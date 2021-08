Mascherano dice sì all’idea di Wenger: “Mondiali ogni due anni è positivo”

L'argentino parla della possibilità di rinnovare il calendario degli impegni internazionali delle squadre nell'ottica di disputare i Mondiali ogni due anni

IDEA POSITIVA - "Non solo è una bella idea, ma migliora anche tutto il calendario internazionale", ha esordito Mascherano. "La prima volta che l'ho sentito mi è sembrato strano perché siamo abituati a pensare al Mondiale ogni quattro anni. Ma dopo che ci ho pensato di più e ho avuto l'opportunità di parlare con Arsene (Wenger dnr) e altri colleghi ho capito. Wenger è una vera personalità del calcio ed è stato un visionario in molti modi per tanti anni. Lo è ancora ed è incredibile vedere qualcuno della sua esperienza impegnato a migliorare il gioco del calcio per le generazioni future. Tutti questi argomenti vengono esaminati in un processo in cui ti consulti con il calcio guardando alle sue priorità, non al denaro o alle ragioni politiche".