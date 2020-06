Mascherine ai tifosi: in Germania e Portogallo costi bassi, il Barcellona il più caro

Lo scoppio dell’emergenza Coronavirus ha costretto anche i club a rivedere i propri programmi anche in ambito di merchandising. Infatti, le società hanno convertito parte della produzione dedicandola esclusivamente alla produzione di mascherine e materiale utile per questo particolare periodo. Non tutto è gratis, però. Lo riporta il portale Maisfutebol.iol, che ha stilato una particolare classifica dei prezzi più economici e di quelli particolarmente cari. In Portogallo lo Sporting Braga si distingue per il prezzo della maschera attorno ai 2,90 euro. Al Benfica il valore si attesta attorno ai 6,99 euro, mentre Porto e Sporting Lisbona arrivano a richiedere 7,90 euro per i non soci. Nel resto d’Europa sono due gli estremi: da una parte l’Hoffenheim che con 5,95 euro ha il prezzo minore, dall’altra il Barcellona, la cui mascherina costa ben 18 euro! Insomma, il campionato dei più costosi va al club di Leo Messi.