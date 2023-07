Massimo Ferrero diventa conduttore di un programma in radio

Nuovo progetto per l'ex presidente della Sampdoria che riapparirà in Radio per parlare di calcio e non solo.

Redazione ITASportPress

Non solo calcio. Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, sbarca... in radio. Ebbene sì, perché in queste ore è stato annunciato un programma da lui condotto che andrà in onda da giovedì 20 luglio alle ore 11 su Radio Cusano Campus.