Massimo Maccarone pronto per una nuova panchina: è il tecnico del Piacenza

Il Piacenza, retrocesso nell'ultima, amarissima stagione dalla Serie C ai dilettanti, ha sciolto le riserve sul nuovo allenatore. Si tratta di Massimo Maccarone, reduce dall'esperienza positiva col Ghiviborgo, società toscana proveniente dal Girone E di Serie D. Un nome di lusso per la panchina biancorossa, un ex calciatore di spessore e un giovane tecnico che sta ben figurando nelle prime esperienze in panchina. Big Mac, protagonista nella nostra Serie A negli anni passati con le maglie (fra le altre) di Empoli e Siena, avrà con sé il vice Daniele Ficagna. A Piacenza ritrova un amico e un ex compagno come Alessio Sestu.