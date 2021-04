Massimo Mauro: “Cristiano Ronaldo non è leader e pensa solo al suo fatturato”

Duro attacco da parte dell’ex giocatore e ora commentatore tv Massimo Mauro a Cristiano Ronaldo. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista anche della Juventus ha affrontato i temi scottanti dell’ambiente bianconero senza risparmiare un duro parere sull’asso portoghese.

Massimo Mauro attacca CR7

Il commento di Massimo Mauro parte da Pirlo: “Ha dimostrato di avere grande personalità in panchina, che forse è la cosa più importante per allenare una squadra che deve vincere tutto: per come si è fatto ascoltare dai giocatori, per le decisioni che ha preso quando ci sono state le “marachelle”, per l’atteggiamento nei confronti dei capricci delle star. I tre della cenetta li ha messi fuori lui in prima persona, non delegando alla società”.

Duro, invece, il commento su Cristiano Ronaldo: “CR7 non è mai stato un leader dove ha giocato e non lo sarà mai“, ha detto Massimo Mauro. “È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra. È fatto così, non è che prima fosse un leader alla Maradona e ora sia cambiato. Cristiano non trascina i compagni, Cristiano vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solista, non uomo squadra”.

Nonostante la critica, l’ex Juve riconosce al portoghese di aver comunque fatto abbastanza bene: “A livello personale ha fatto bene, segnando sempre: non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese. Ed è enorme a livello di marketing. Dal punto di vista dei risultati sportivi però la Juve con lui non ha fatto meglio rispetto al passato, anzi peggio in Champions. Per questo è meglio per entrambi che le strade si separino: Ronaldo può iniziare una nuova tappa altrove, la Juve si toglie un impiccio finanziario enorme”.