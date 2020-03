Massimo Mauro duro: “Stop per coronavirus? Salute mai stata al primo posto. Troppi interessi…”

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it Massimo Mauro, l’ex calciatore e attuale opinionista televisivo, ha commentato in modo piuttosto duro lo stato attuale del calcio italiano nei giorni dell’emergenza coronavirus.

SALUTE – La risposta del mondo del calcio è stata lenta. Le parole di Massimo Mauro non fanno sconti: “Ci sono interessi importantissimi in ballo. Non mi meraviglia questa cosa, al primo posto non c’è mai stata la salute di tutti, in questo caso non solo dei calciatori ma di tutti. Sono tutti coinvolti in una situazione del genere, è questo non mi sorprende. Per fortuna alla fine il calcio si è fermato e credo che abbia fatto bene. Non credo che ci siano stati scandali rispetto a questo argomento, ha seguito l’andamento delle questioni politiche. C’è stata un po’ di confusione, ci sono stati errori, ma in una situazione del genere è normale e non è pensabile riuscire a fare tutto giusto”.

RIPRESA – Nonostante l’Italia sia in piena emergenza, si parla già di ripresa: “Credo che nessuno voglia giocare senza sicurezza. Non penso che presidenti, allenatori, dirigenti vogliano riprendere a giocare con il rischio di riprendere la pandemia o contribuire ai contagi, sarebbe folle tutto questo. Penso che l’autorità avranno tutto il potere di riaprire gli stadi quando si potrà farlo, non credo che il governo italiano permetta di ripartire se tutto non sarà in sicurezza. Poi non c’entrano le leghe, le federazioni, l’Uefa e la Fifa, c’entra il governo del tuo paese che ti vieta di fare manifestazioni sportive. Tu puoi fare quello che vuoi, ma senza il permesso del governo è impossibile”.

EURO 2020 – “Rinviare gli Europei scelta giusta? Sì, è la cosa migliore. Spero si possa riprendere quanto prima, ma non per rivedere il calcio ma perché significherebbe che la pandemia è finita. Spero si possa riprendere per finire i campionati e magari anche le coppe. Gli Europei possiamo farli il prossimo anno, non mi sembra niente di assurdo. Magari si potesse fare in questa maniera. Oppure terminare la stagione con playoff e playout. Sarebbe bellissimo avere un mese di tempo per decidere scudetto e retrocessioni. Sarebbe una maniera per finire in fretta la stagione e magari fare anche le coppe”.