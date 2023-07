Massimo Mauro racconta l’infarto: “Dolore fortissimo al petto ma sono stato lucido”

Ora sta bene e sta riprendendo piano piano a fare tutte le solite cose. Eppure, solamente una settimana fa, Massimo Mauro se l'è vista brutta con un infarto che lo ha colpito all'improvviso. Al Corriere della Sera, l'ex calciatore ha raccontato: "Ci sono tre cose in particolare a cui penso continuamente da quel giorno. Ho avuto la lucidità di fermarmi ; con me c’era un amico che conosce il primario dell’ospedale di Catanzaro; l’ambulanza è arrivata in 7 minuti".

E sull'infarto: "Un dolore fortissimo al petto, mi sono fermato perché non riuscivo a respirare. Non ho pensato a nulla, speravo soltanto che passasse in fretta. Il mio amico invece è stato tempestivo e ha chiamato i soccorsi. Cinque minuti dopo essere arrivato in ospedale ero già in sala operatoria. In ambulanza, sì, mi sono passate tante cose per la testa. Anche l’infarto, speravo facessimo in fretta...".