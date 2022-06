Mastour ci riprova: riparte dalla seconda divisione marocchina

Una nuova esperienza nel calcio dopo che la sua carriera non ha rispettato le attese. In tanti ricorderanno certamente Hachim Mastour , con un passato anche tra le fila di Milan, Carpi e Reggina.

Ora, da svincolato, ha deciso di riprovare la carriera da calciatore andando a firmare un contratto con un club del Marocco . Per la precisione, il giocatore ha accettato l'offerta dell' Athletic Zemamra , club di Casablanca militante nella seconda divisione marocchina, l'equivalente della serie B italiana.

Nonostante la giovane età, Mastour ha girato tanti club ma non è mai riuscito a sbocciare nonostante il talento che è sempre parso evidente. Chissà se in Marocco troverà una nuova dimensione per iniziare, davvero, una "nuova" carriera.