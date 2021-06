Matarrese: “Superlega? Ceferin mostra i denti ma sa che non è finita. Sull’Europeo…”

"Il calcio di oggi frenato dai soldi? Sono d'accordo"

ITALIA ED EUROPEO - "Io andrei cauto. Parliamo di una Nazionale giovane. Dei fiori freschi. Fanno ben sperare ma aspettiamo. Quando arriva la bufera i fiori freschi...", ha detto Matarrese . "Mancini mi ha sorpreso. Lo sento spesso, mi chiede sempre della mia famiglia. Mi ha stupito, ripeto". "Analogie tra Mancini e Vicini? Ha quasi lo stesso stile e lo stesso garbo. Non sono 'aggressivi'. Quella tranquillità alcune volte dà risultati. Io ho già il volo prenotato per altri motivi ma ci spero. Anche se troppa eccitazione non va bene (ride ndr)".

"Io non rinnego nulla di quello che ho vissuto nella federazione. Ora vivo tutto con un po' di distanza compatibilmente con quello che si può fare ogni volta che si guarda la Nazionale. Io sono orgoglioso e voglio tornare in alto. Lo si sente anche dal clima che si respira con le persone".

ATTUALITA' - "Il calcio di oggi frenato dai soldi? Sono d'accordo. Il Dio denaro si sta impossessando di tutto lo sport mondiale. Se la Uefa e la Fifa non si rendono conto che devono parlare lo stesso linguaggio... Io ho anche letto che dietro la Superlega ci possa essere la Fifa. Ricordo anche i miei tempi, eravamo in conflitto continuo. Ceferin e Infantino devono capire che il calcio deve essere amato e rispettato. Se si farà la Superlega? Questa idea non è tramontata. Lui mostra i denti ma sa che non è finita".