Match analyst, ecco tutti i neodiplomati a Coverciano

Prima hanno frequentato a Coverciano le 72 ore di lezione e poi, sempre al Centro Tecnico Federale, hanno sostenuto e superato gli esami finali del corso: sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi match analyst che si sono diplomati dopo aver terminato tutto l’iter formativo previsto per questa figura professionale ormai sempre più indispensabile negli staff dei club calcistici di alto livello.

I migliori del corso – che, come di consueto, ha portato in aula vari esperti di match analysis per portare agli allievi tutta la loro esperienza - sono risultati essere Alessio Rubicini, Benedetto Fidaleo, Niccolò Targi, Manuel Griffini e Davide Lamberti.