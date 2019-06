Materazzi: “Conte deve superare la Juve. Sarri? Gli auguro di arrivare secondo…”

Marco Materazzi a ruota libera su quello che ci attende nel prossimo campionato. L’ex difensore ha parlato nel corso di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e Sisal Matchpoint.

CONTE – “Per l’Inter questo è l’anno zero e Conte ha una grande occasione: quella di farsi amare, dopo essere stato odiato per il suo passato. Ne ha i mezzi, in quanto alle spalle ha un’importante società e un’ottima squadra a disposizione. Superare la Juventus? Deve farlo: il club è ambizioso e disposto a comprare qualche giocatore. Avrà una voglia matta di battere i bianconeri, che rappresentano il suo passato. Icardi? Quella è una scelta che spetta al tecnico, non voglio entrare nel merito. Esprimersi sarebbe irrispettoso, poiché non conosco quello che è successo lo scorso anno”.

SARRI – “Ha seguito la sua ambizione, scegliendo una società vincente che può fargli raggiungere grandi traguardi. Quando attaccò duramente la Juve fece un autogol, ma è un professionista e fa giocare mlto bene le sue squadre. Gli auguro di arrivare secondo…”.

MILAN – “Dopo stagioni non esaltanti, può tornare tra le protagoniste, ma credo sia dietro a Juventus, Napoli e Inter”.