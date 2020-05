Materazzi e la verità sulla testata di Zidane: “Ecco cosa gli dissi realmente…”

“La testata di Zidane? Non me l’aspettavo in quel momento, è stata la mia fortuna. Se mi preparavo finivamo entrambi negli spogliatoi…”. Queste le parole di Marco Materazzi riguardo la finale della Coppa del Mondo che l’Italia vinse nel 2006 contro la Francia. Un duello ricordato anche per quella famosa testata che Zizou diede proprio al centrale italiano.

Tante le speculazioni su cosa accadde realmente. A dare, definitivamente, una spiegazione è stato proprio il diretto interessato. Matrix, parlando nel corso di una diretta Instagram con Nicolò De Devitiis delle Iene, ha ammesso: “C’era stato un contatto in area. Lui nel primo tempo supplementare sfiorò il gol e Rino mi chiese di marcarlo stretto. Dopo il primo scontro gli chiesi scusa e lui reagi male. Al terzo scontro ho sbroccato. Lui mi disse ‘la mia maglia te la do dopo’, io gli risposi che preferivo la sorella…”. E ancora sul Mondiale vinto: “In Nazionale avevo un buon rapporto con tutti”, ha continuato Materazzi. “Se abbiamo vinto perché motivati da Calciopoli? Falso, abbiamo vinto perchè eravamo i più forti. Eravamo convinti di poter vincere”.