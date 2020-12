Materazzi: “Inter obbligata a vincere lo scudetto? Lo era anche prima. Su Eriksen e il ‘piano B’…”

Lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Marco Materazzi, storico ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. Tanti gli argomenti trattati ma in modo particolare le vicende del calcio nostrano in riferimento all’annata dei nerazzurri soprattutto dopo l’eliminazione dalle competizioni europee.

Materazzi: scudetto, Conte ed Eriksen

“Non si può dire che sia un’Inter brillante: propone meno gioco dell’anno scorso. Ma io, sarò fatto all’antica, quando vedo l’esasperazione del far partire l’azione dal portiere, che deve essere per forza Beckenbauer, impazzisco di testa. Ora l’Inter mette più in difficoltà le avversarie rispetto a quando aveva il 70% di possesso palla. Anche perché se hai un Lebron James trasferito su un campo di calcio, è giusto usarlo per le sue caratteristiche”, ha detto Materazzi.

Su Eriksen e il cosidetto piano B di Conte: “Ho sempre pensato due cose: se hai qualità in Inghilterra devi dimostrarle anche in Italia. In secondo luogo che i trasferimenti a gennaio sono sempre un’incognita, Eriksen è partito a handicap. E a gennaio credo ripartirà, anche se dipenderà dalle opportunità. E dai piani del club”. “Il piano di B di Conte esiste davvero? Soprattutto in Europa la difesa a quattro è la soluzione migliore ma da lì, purtroppo, l’Inter è già uscita. Però, insisto, le resta la qualità: tanta, molta più degli altri. Cambiare sistema, almeno ogni tanto, può aiutare a usarne il più possibile”.

Un aiuto anche in ottica scudetto: “Inter obbligata a vincerlo? Beh, per me lo era già da prima…”, ha concluso Materazzi.