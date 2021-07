Materazzi ‘mette pressione’ ad Inzaghi: “All’Inter eredita lavoro da 10 e lode”

Il parere dell'ex difensore nerazzurro

Intervistato all'evento della presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2021-22 organizzato da DAZN, l'ex storico difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato anche in merito alla nuova annata nerazzurra sotto la guida di mister Simone Inzaghi.

Matrix si è detto contento per il neo mister che, però, avrà un compito molto importante visto che eredità la squadra campione d'Italia in carica: "Vorrei esserci io al posto di Inzaghi, che eredità una squadra importante", ha esordito l'ex difensore. "È una bella opportunità, negli ultimi anni Simone ha ottenuto risultati incredibili in una comfort zone. Conte ha lasciato un lavoro da dieci e lode".