Materazzi pizzica la Juventus: “Se vince la Champions League quest’anno non vale…”

Mai banale con le sue dichiarazioni. Marco Materazzi, ex storico difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme allo chef Oldani. Tra i vari argomenti trattati, anche la possibile conclusione delle competizioni europee per club con particolare riferimento alla Champions League e… alla Juventus.

FRECCIATA – Nei ricordi di Matrix il Triplete del 2010 con l’Inter e la vittoria in campionato contro la Juventus: “Se penso a quel giorno, mi viene in mente Maicon e il mio fratellino Eto’o. Fu molto dura, la sbloccammo alla fine”, ha detto Materazzi ricordando il 2-0 ai bianconeri. E poi sulla Champions: “La Juventus deve pensare alla Champions, che quest’anno avrà un nuovo format: ma anche se la vincono, non si può definire proprio una vittoria… Scherzo (ride ndr)…”.