Materazzi racconta Mourinho: “Quella volta dopo Catania se la prese con Balotelli…”

Marco Materazzi racconta José Mourinho e quel feeling speciale avuto col portoghese che portò a tanti trionfi e all’incredibile Triplete del 2010. L’ex difensore nerazzurro ha parlato nel corso di una bellissima diretta Instagram in compagnia di Bobo Vieri, suo ex compagno.

Mourinho, davvero Special

“Mourinho era un fenomeno”, ha esordito Materazzi raccontato l’arrivo del portoghese all’Inter. “Il primo giorno arrivò alla Pinetina, non volava una mosca. Tutti zitti, avevano il terrore ma lui ci disse ‘Oh, ma potete anche ridere!'”. Da quel momento le cose cambiarono: “Da lì è stato uno spasso, sembrava un sergente e spesso ti ammazzava, ma si era creata anche grande empatia tanto che nessuno si è mai permesso di pensare qualcosa di diverso da lui. Una volta disse ad Adriano ‘Tu non giochi più’, perché era tornato tardi da una serata. La partita dopo lo schierò titolare in un derby con il Milan, fece una grande prestazione”.

Dal Catania al Chelsea: Materazzi racconta la rabbia di Mou

Ma non solo sorrisi e motivazione. Anche duri confronti e polemiche. Materazzi rivela: “Dopo una partita persa a Catania ci fu uno dei momenti più difficili: prese di mira soprattutto Balotelli. Poi una volta se la prese anche con Toldo che non giocava mai. Mourinho gli disse ‘Francesco non sei più lo stesso!’. E lui rispose: ‘È vero, mister!'”. Ma dopo quella lavata di capo ai suoi, la prova del nove. “Dopo tutto questo andammo a Londra col Chelsea e giocammo alla grande”, ha raccontato Matrix. “Facevamo degli allenamenti bellissimi, eravamo organizzati oltre che forti. La società gli mise a disposizione una squadra straordinaria e lui mise mano dove doveva”.

