Materazzi ricorda il pugno a Cirillo: “Sono cose che capitano. Zac non voleva crederci”

Marco Materazzi è stato sicuramente un difensore ruvido. I suoi interventi gli sono spesso costati cartellini, squalifiche e qualche scaramuccia con gli avversari. L’ex centrale dell’Inter in questi giorni ha condiviso una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra Bobo Vieri tornando sulla celebre rissa con Cirillo.

IL BELLO DEL CALCIO – Materazzi ha raccontato così l’accaduto: “Entrati negli spogliatoi, Zaccheroni mi guarda e mi fa ‘Voglio pensare che non sia successo’. Io invece rispondo ‘Sì, è successo’. Sono cose che capitano, che rimangono lì, il calcio è bello anche per questo“. In quell’occasione, l’ex difensore dell’Ascoli Cirillo si presentò poi di fronte alle telecamere per far vedere i segni della colluttazione. Dopo il gesto, Materazzi venne squalificato per due mesi. Lo stesso difensore si scusò poco dopo.