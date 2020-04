Materazzi su Ronaldo: “Non voleva dire addio all’Inter, sarebbe tornato”

Ronaldo “il Fenomeno” è stato sicuramente uno dei centravanti più forte di sempre. Il brasiliano ha vinto praticamente tutto in carriera, eccezion fatta per la Champions League e lo Scudetto. Quest’ultimo gli è sfuggito con l’Inter all’ultima giornata in quel 5 maggio da incubo per il mondo nerazzurro. Era il 2002 e nell’estate di quell’anno Ronaldo disse addio ai suoi compagni per raggiungere il Real Madrid.

ADDIO COSTRETTO – Marco Materazzi ha parlato del momento in cui ha capito che il Fenomeno avrebbe lasciato l’Inter: “Ronaldo avrebbe voluto tornare da noi, lo so per certo. Non voleva nemmeno andare via nel 2002. Negli spogliatoi mi inginocchiai davanti a lui chiedendogli di restare ma mi rispose: ‘No, o io o Cuper’. Lì capii che se ne sarebbe andato“. Queste le parole dell’ex difensore durante una diretta Instagram con Sebastian Frey.