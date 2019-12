Materazzi sul gol di Ronaldo: “Bravo CR7, quasi come me…”

Un gol fantastico, quello messo a segno nella serata di ieri da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, con un imperioso stacco di testa, ha realizzato la rete del definitivo 2-1 con il quale i bianconeri hanno espugnato il campo della Sampdoria. Una rete celebrata da tutto il mondo, con anche l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, che, a modo suo, ha rivolto i propri complimenti al portoghese.

TWEET – “Bravo Air CR7… quasi come me! Complimenti per il gol!”, ha scritto l’ex giocatore su Twitter, accompagnando il testo dalla foto del suo colpo di testa realizzato contro la Repubblica Ceca nei Mondiali 2006.