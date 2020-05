Mathias Cardacio, grave incidente domestico e lesioni evidenti alle gambe

Ustioni di primo e secondo grado alle gambe. Queste le condizioni di Mathias Cardacio, ex calciatore con un passato anche tra le fila del Milan, che nelle scorse ore a causa, forse, dell’esplosione di una stufa all’interno della sua abitazione, ha visto le sue gambe subire delle gravi lesioni.

L’ex rossonero, attualmente giocatore del Defensor, si trovava nella sua casa di Montevideo quando è avvenuto il guasto. Le fiamme sarebbero divampate per tutta l’abitazione e Cardacio, per mettere al sicuro la sua famiglia, ha avuto a che fare con la stufa provocandosi, appunto, le gravi ustioni. L’uomo è stato trasportato in ospedale e dovrà attendere la guarigione completa prima di poter tornare in campo.