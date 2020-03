Matri: “Futuro? Non so se tornerò a giocare…”

La carriera di Alessandro Matri potrebbe essere giunta al termine. A confessarlo, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport, l’esperto attaccante, svincolatosi dal Brescia lo scorso gennaio e cercato da diversi club di Serie B nelle scorse settimane. Queste le sue parole.

FUTURO – “Non so ancora se tornerò a giocare. Sto sfruttando questo periodo in cui sono a casa a causa dell’emergenza Coronavirus per pensare sul mio futuro. Mi piacerebbe restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore”.