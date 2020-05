Matri, lettera d’addio al calcio e ringraziamento a tutti i suoi ex club: “Ho vissuto un sogno”

Alessandro Matri saluta il calcio giocato. Dopo l’annuncio del suo ritiro dal terreno di gioco, l’attaccante ha voluto ribadire di aver preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo anche attraverso un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram.

L’ex attaccante anche di Cagliari, Milan, Juventus e Brescia, sua ultima squadra, ha spiegato i motivi della sua scelta e ha ringraziato ampiamente tutte le persone, e i club che ne hanno accompagnato la sua carriera da professionista.

MESSAGGIO – “Difficile descrivere le mie emozioni in questo periodo di isolamento, che per me era anche una pausa in attesa di trovare una squadra”, ha esordito Matri sul proprio profilo social. “Amici, sorrisi, litigi, pensieri e paure, rancori e gioie, vittorie e sconfitte dei miei 18 anni di carriera mi giravano per la testa senza trovare pace. Ho vissuto un sogno, quello che speri da piccolo e si trasforma in realtà. E’ strano come la conclusione di questo turbine di riflessioni sia uscito dalla mia bocca senza che quasi me ne rendessi conto, ma era lì, ed aspettava solo il momento giusto”, ha scritto il centravanti nella prima parte del messaggio.



RINGRAZIAMENTI – E ancora: “Voglio ringraziare tutti: i tifosi, le società di calcio, tutte le persone che mi hanno affiancato e voluto bene, i miei procuratori, in particolare al grande Tullio Tinti, i compagni e gli allenatori, che mi hanno fatto sentire la loro presenza durante il mio percorso professionale, e inondato di messaggi in questi due giorni. Un grazie speciale a Federica, Sofia e Beatrice che mi riempiono la vita, e alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Non so cosa mi aspetterà, ho tante idee, speranze e voglia di fare, ma un cosa è certa… non vi dimenticherò mai. Grazie!”.