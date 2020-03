Matri medita l’addio: “Non so se tornerò a giocare”

Alessandro Matri da gennaio è di nuovo svincolato. In questa stagione con il Brescia non ha di fatto giocato. Corini, Grosso e di nuovo Corini non l’hanno mai considerato parte del progetto e il suo addio al Brescia non è stato sicuramente al miele. Dopo il gong del 31 gennaio l’ex centravanti bianconero disse: “Non vale la pena rimanere a Brescia”.

ADDIO AL CALCIO – Ma oltre all’addio alla Serie A, l’attaccante di Sant’Angelo Lodigiano starebbe pensando di appendere le scarpe al chiodo. E’ lo stesso Matri a confidarlo in un’intervista rilasciata a TuttoSport: “Non so ancora se tornerò a giocare. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore”.