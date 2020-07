Matri non torna in campo ma lancia il Monza: “Ambiziosa. Faranno grandi acquisti”

Alessandro Matri conferma di aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo. L’ex attaccante tra le altre anche di Juventus, Milan, Sassuolo e Brescia ha deciso nelle scorse settimane di dire stop al calcio giocato ed interrompere la sua carriera professionistica. Nonostante alcuni rumors che lo volevano accostato al Monza dell’amico Brocchi, Mitra Matri ha smentito categoricamente lasciando però parole al miele per il club brianzolo.

Matri: nessun ritorno in campo

Nel corso di una diretta sulla piattaforma di streaming Twitch.tv, Matri ha affermato: “Io al Monza? Ho letto le voci, ma non c’è nulla di vero. Ormai ho deciso di smettere, anzi ringrazio la società Monza per il mese passato insieme a febbraio in cui mi sono allenato con loro”. E poi parole dolci per la società brianzola: “Ho scoperto una bella piazza è una società davvero ben organizzata e molto ambiziosa. Davanti e non solo faranno grandi acquisti. Possono davvero arrivare in alto. Brocchi? Cristian è un grande amico, siamo stati in vacanza insieme ad Ostuni. Sta facendo un grande lavoro e sono contento per lui”.

