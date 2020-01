Matri: “Non valeva la pena rimanere a Brescia. Parma? Nessun contatto”

Alessandro Matri ha rescisso il proprio contratto con il Brescia. L’attaccante, adesso, si metterà alla ricerca di una nuova squadra con la quale giocare nella seconda parte della stagione. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti della Juventus ha così parlato del suo presente e del suo futuro: “Con il Brescia ero fuori dal progetto, non valeva la pena rimanere: non rientravo nelle scelte del tecnico, nonostante non avessi avuto grandi possibilità. Ora vedremo cosa succederà. Parma? Sicuramente è una squadra importante che sta facendo un grande campionato, ma non ho parlato con nessuno”.

