Matri, ritorno al ‘passato’: dalla Serie A al… Monza

Potrebbe esserci presto una reunion tra Alessandro Matri, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il bomber del Brescia, che con le Rondinelle non sta trovando spazio, potrebbe pensare ad un progetto ben diverso per il proprio futuro.

Dopo sei mesi ai margini del club allenato prima da Corini, poi da Grosso e adesso nuovamente dal primo, Matri vorrebbe trovare una soluzione che possa permettergli di giocare. L’ambizioso progetto di chi lo ha visto crescere nella Primavera del Milan prima di portarlo in prima squadra, potrebbe essere più di una suggestione. Come riporta Sky, Matri, Berlusconi e Galliani potrebbero ritrovarsi al Monza con la voglia di salire in Serie B e, magari, l’anno successivo di nuovo in Serie A. L’idea è quella di un contratto di sei mesi per puntare alla serie cadetta ed eventuale rinnovo per puntare al massimo campionato. Matri-Monza: si può.