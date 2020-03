Matri saluta e ringrazia il Monza: “Sono un loro nuovo tifoso. Brocchi un amico e ha tanta fame di vittoria…”

Alessandro Matri ringrazia ma saluta il Monza. L’ex attaccante del Brescia, dopo aver risolto il proprio contratto con le Rondinelle, si era accasato, solo per gli allenamenti, con il club guidato dall’amico Brocchi e gestito dagli ex massimi dirigenti del Milan Galliani e Berlusconi.

Dopo 30 giorni di avventura, l’attaccante ha deciso di lasciare e dedicarsi ad altro. Sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Monza, ecco le sue parole per salutare e ringraziare l’ambiente: “Mi sono trovato benissimo, l’allenatore è un amico e la dirigenza la conosco da anni. Sono stati molto cordiali con me, ringrazio Galliani ed il presidente Berlusconi. I ragazzi mi hanno fatto sentire subito a mio agio, ma ho deciso di finire qua i miei allenamenti. Tiferò sicuramente per il Monza, anche perché con Brocchi mi sento ogni settimana ed è stato bello vederlo lavorare sul campo. C’è una bella armonia con la squadra e gli auguro il meglio per il futuro. Squadra appagata dal primo posto e il grande vantaggio? Assolutamente no. Nonostante i 16 punti di vantaggio si respira ancora fame e voglia di fare risultati, è un gruppo di qualità e lo sta dimostrando fino alla fine”.