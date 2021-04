Matrimonio per ex arbitri Bibiana Steinhaus e Howard Webb. Per i due Roma fu galeotta

Bibiana Steinhaus, primo arbitro donna della Bundesliga, spesso oggetto di gravi insulti nel corso di alcune partite dirette, come in occasione di Borussia Mönchengladbach–Hertha Berlino dove si alzarono forte i cori: “Bibiana, che p… che sei” per aver annullato il gol del pareggio dei padroni di casa di Thorgan Hazard, fratello del più noto Eden, ha appeso da tempo il fischietto al chiodo. Ma oggi è cominciata una nuova vita per l’ex arbitro della Bundesliga. La 42enne si è infatti sposata a Monaco con l’ex arbitro inglese Howard Webb.

NOTTI ROMANE – Un matrimonio giunto dopo cinque anni di fidanzamento per un amore sbocciato sotto il Colosseo a Roma durante un raduno degli arbitri. Bibiana per quattro volte ha partecipato ad un mondiale, mentre Webb lo ha fatto per due volte. Bibiana Steinhaus ha concluso la sua carriera la scorsa estate con la partita di Supercoppa tra il Bayern e il Borussia Dortmund, ma continua a lavorare come assistente video sia in Bundesliga che nelle partite internazionali. Webb a lungo arbitro nella Premier League inglese dal 2003 al 2014, ha vissuto l’apice della sua carriera nell’estate del 2010, quando diresse sia la finale di Champions League tra Bayern e Inter (0-2) e poi la finale di Coppa del Mondo tra Olanda e Spagna (0-1). “Siamo incredibilmente felici”, ha detto la Steinhaus-Webb al portale SPORT1.de. Foto del matrimonio, opportunamente con un pallone da calcio.