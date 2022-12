Matthaus attacca Cristiano Ronaldo: “E’ stato il più grande flop del Mondiale”

"Il più grande flop dei Mondiali è Cristiano Ronaldo. L’esatto contrario di Messi. Con il suo ego Ronaldo ha danneggiato la squadra e se stesso. Non c’è dubbio sia stato un grande giocatore e un finalizzatore di livello assoluto. Ora però ha danneggiato la sua leggenda. Faccio fatica a pensare che riesca a trovare spazio in una squadra. In qualche modo Ronaldo mi fa pena. Ci sono stati troppi errori durante il torneo e il Var non ha aiutato a correggerli. Messi? Se lo merita perché ha regalato a me e a tutti gli appassionati di calcio grande gioia con le sue qualità e il suo modo di giocare. E lo ha fatto per 17-18 anni. Per me Messi è il giocatore del millennio".