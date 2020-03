Matthaus bloccato a Dubai: “Niente voli per l’Europa. Ma qui siamo sicuri”

L’allargarsi dell’epidemia di Coronavirus costringe tantissimi stati a prendere misure di sicurezza estreme. Tra queste c’è anche il blocco di tantissimi voli. Anche Lothar Matthaus è stato penalizzato da questa decisione. L’ex stella di Bayern Monaco e Inter ha spiegato qual è la sua situazione al portale online ‘Sportbuzzer’: “Non posso più entrare a Budapest, anche se sono stata la mia residenza principale per 16 anni. Gli ungheresi hanno chiuso i confini per chiunque non abbia un passaporto. Quindi non posso andare nel mio appartamento lì. Mia moglie è russa. È difficile per lei entrare in Germania al momento perché non ha un documento di identità UE. Quindi non posso andare nella mia seconda casa a Monaco. L’ultima opzione erano gli aerei privati. È molto stressante. Da quando siamo partiti, ci sono arrivate nuove notizie terribili, nuovi numeri di persone infette provenienti dalla Germania. Attualmente ci sentiamo più sicuri a Dubai”.