Matthäus critica Kroos: “Gioco inutile, esattamente come suo taglio di capelli”

Le parole dell'ex calciatore sul centrocampista tedesco

Non sembra ancora essere svanita la delusione per come è andato l'Europeo della Germania . Non almeno nell'ex calciatore del Bayern Monaco e della Nazionale Lothar Matthäus . L'ex leggenda ha criticato in modo particolare il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos che ha deciso di optare per il ritiro dalla nazionale dopo Euro 2020.

CRITICA - Parlando a Sport Bild come scrive Spox, Matthäus non le ha certo mandate a dire: "Sicuramente lui ha un'idea di se stesso migliore di quella che io ho di lui", ha esordito l'ex campione. "Non si tratta di qualcosa di personale nei suoi confronti. So che ha dato molto al Real Madrid e anche alla Germania e gli faccio i complimenti. Davvero tanto di cappello per a carriera e il livello generale di gioco. Kroos è un calciatore elegante ma all'Europeo ha deluso. Non è stato leader. Gli mancavanoa passione, il fuoco e le verticalizzazioni. Tutti i tocchi di palla sono stati inutili. È bello da vedere, ma inefficace. Tutti i passaggi che Kroos ha fatto sono stati simili alla sua pettinatura: troppo regolare, perfettamente pulita. Ci vuole molto tempo per questi e ha tolto ritmo al gioco".