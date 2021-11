Matthäus deluso: “Messi? Pallone d’Oro lo meritava solo Lewandowski”

L'ex centrocampista del Bayern dice la sua sull'assegnazione del Pallone d'Oro a Messi

Dopo la vittoria del settimo Pallone d’Oro di Lionel Messi, l’ex giocatore del Bayern Monaco, Lothar Matthäus, ha espresso la sua opinione sull'assegnazione del trofeo all'argentino: “Onestamente non ci capisco più niente. Con tutto il rispetto per Messi che è uno straordinario giocatore e per gli altri, ma nessuno lo avrebbe meritato tanto quanto Lewandowski. Negli ultimi due anni, nessuno è stato come lui. Anche se si tiene conto solo del 2021, lui ha fatto meglio di tanti altri. Ha battuto il record del secolo di Gerd Muller con i suoi 41 gol in Bundesliga ed è di nuovo in cima alla lista dei migliori marcatori in tutte le competizioni. Inoltre ha anche superato tutti a livello nazionale e internazionale anche quest’anno. Lewandowski se lo meritava quel premio”.