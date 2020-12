Matthäus e quella valigia piena di soldi mandata da Maradona…

Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco con un passato importante anche in Italia, ha ricordato il giorno in cui Diego Armando Maradona provò a convincerlo a trasferirsi al Napoli. In che modo? Mandadogli una valiga piena di soldi direttamente attraverso alcuni dirigenti partenopei…

Il racconto di Matthäus

In un’intervista rilascita a Sport Bild, l’ex calciatore di Inter e Bayern Monaco ha parlato di un curioso episodio accaduto dopo i Mondiali del 1986: “Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco”, ha detto Matthäus. “Eravamo in un ristorante italiano a Solln (in Baviera ndr), che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente”.

E cosa c’era in quella valigia? La spiegazione dell’ex calciatore tedesco è davvero curiosa. “I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. C’erano anche delle clausole: se avessi accettato, potevo andare solo al Napoli in Italia ma avrei ricevuto quei soldi anche se fossi rimasto in Germania o in un altro campionato. Però quella valiga piena di soldi, onestamente, non era il mio stile. Ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”.

Solamente due anni dopo, però, Matthäus andò in Italia. Ma si legò, come noto, all’Inter.