Matthäus: “Haaland non con Lewandowski. Meglio al Real con Mbappé. In Champions”

Parla l'ex calciatore

Redazione ITASportPress

Calciomercato e Champions League. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Lothar Matthäus, storico ex calciatore tedesco. In modo particolare il futuro di Haaland, bomber del Borussia Dortmund e della Norvegia, ma anche le favorite per la vittoria finale della massima competizione europea per club.

MERCATO - Come riportato anche da Marca, Matthäus si è concentrato in primi sulle mosse di mercato dei top club. In modo specifico di quale potrebbe essere la migliore destinazione futura di Erling Haaland: "Al Bayern? Fino a quanto c'è Lewandowski no. Non con lui. Lo vede bene con Mbappé al Real Madrid. Si adatterebbe meglio".

CHAMPIONS -"Chi sono le favorite per vincere la Champions in questa stagione? Per me i favoriti per la Champions League sono Chelsea, Liverpool, City e Bayern Monaco. Barcellona e Atletico Madrid? I primi hanno dei problemi, i secondo sono forti e pericolosi ma non al livello di quelle che ho citato prima".