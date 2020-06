Matthäus ‘invita’ Messi: “Criticato in Argentina? Pronti ad accoglierlo in Germania…”

La storia di Lionel Messi e del suo rapporto difficile con i fan in Argentina è cosa ben nota. Spesso criticato in Patria per non essere sempre determinante come ci si aspetta, La Pulce del Barcellona soffre decisamente questa situazione. Ecco allora che Lothar Matthäus, storico ex calciatore tedesco, ha voluto fare un particolare invito, abbastana in modo ironico, all’argentino.

Matthäus: “Pronti a dare il passaporto a Messi”

Parlando a La Nacion, l’ex leggenda del Bayern Monaco ha affermato: “Non posso credere che Messi possa essere criticato in Argentina”. “Se a Messi non piace come si comportano in Argentina può venire facilmente in Germania, noi saremmo pronti ad accoglierlo in qualsiasi momento e saremmo pronti a dargli il passaporto subito”. E ancora su chi sia meglio tra Messi e Maradona: “L’Argentina ha la fortuna di avere due grandi calciatori e i tifosi stanno ancora decidendo chi sia il migliore. Io dico solo che hanno due dei giocatori più forti della storia del calcio”.

LE NEWS DI GOSSIP QUI