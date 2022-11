Matthäus: “Musiala il nuovo Messi. Neymar? Non mi piacciono i suoi tuffi”

Mondiale e non solo: il commento dell'ex campione tedesco.

Redazione ITASportPress

In un’intervista rilasciata a Marca, Lothar Matthäus ha parlato dei Mondiali, ma anche di Messi, Musiala e di tanti altri campioni. Non manca un pensiero pure a Neymar, infortunatosi e a rischio per il proseguimento del torneo iridato.

L'ex leggenda del calcio ha parlato in vista della gara tra Germania e Spagna mandando un messaggio alle Furie Rosse: "Cosa direi agli spagnolo? Di stare attenti perché Musiala può essere il nuovo Messi. E’ un ragazzo molto professionale, ama il calcio e non spreca tempo in distrazioni. Sono un suo grande fan sin dal primo giorno".

Ancora sulla sfida tra tedeschi e spagnoli: "Se ripenso all’ultimo scontro tra le due non ho sensazioni positive, avevamo perso 6-0 ma so che oramai è acqua passata. La Germania nutre gran rispetto per la Spagna ma sono sicuro che possiamo batterla".

Infine, un passaggio anche su Neymar: "Mi dispiace si sia infortunato. Ad ogni modo su di lui posso dire che non mi piace quando si tuffa e si lancia. Esagera, non ne ha bisogno. Lui aiuta la squadra ed è un campione, è tutto il resto che non mi piace".