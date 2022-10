Matuidi: “Benzema Pallone d’Oro? La giusta ricompensa”

Il francese, parlando a RMC Sport, ha detto la sua su quella che potrebbe essere la vittoria di Karim The Dream nella conquista del prestigioso premio individuale di France Football: "Karim ha avuto una stagione incredibile. La sua carriera in generale è incredibile. Quello che è riuscito a ottenere a Lione o al Real Madrid è fantastico", ha detto Matuidi esaltando le doti e la crescita del bomber ora in Blancos. "Se Karim otterrà davvero il Pallone d'Oro, sarà ben meritato. Spero che possa fare bene ai Mondiali. Per lui sarà la giusta ricompensa per la carriera".