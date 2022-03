Matuidi: “Covid mi ha cambiato la vita. Addio Inter Miami? Ero pronto e ora…”

Parla l'ex centrocampista della Juventus

DECISIONE - "Ho colto l'occasione per trascorrere ancora più tempo con la mia famiglia e per lavorare su ciò che ho messo in atto al di fuori del calcio. Senza dimenticare di parlarmi fisicamente, in attesa di trovare potenzialmente un progetto", ha spiegato Matuidi. "La decisione dell'Inter Miami condivisa? Abbiamo dovuto trovare un terreno comune. Non volevo per forza prendere una decisione veloce, ma alla fine abbiamo raggiunto un accordo che accontenta tutti. Oggi questo mi permette di continuare ad allenarmi dando al club una buona immagine. Per l'Inter Miami, avere Blaise Matuidi nel suo club è sempre un vantaggio anche a livello internazionale".