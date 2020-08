Matuidi: “Cristiano Ronaldo il miglior compagno mai avuto. Mai visto nessuno come lui”

Blaise Matuidi si racconta e lo fa spiegando la sua scelta di trasferirsi in MLS e lasciara la Juventus. Nel corso dell’intervista rilasciata a L’Equipe, però, spazio anche ai compagni di squadra e ad uno in particolare definito il migliore mai avuto all’interno di un gruppo: Cristiano Ronaldo.

Matuidi: “Mai visto nessuno come CR7…”

“Ho giocato al fianco di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Sono tutti calciatori fantastici, ma se devo scegliere il miglior compagno di squadra mai avuto devo dire Cristiano Ronaldo. Sia per i suoi successi in carriera sia per tutto quello che ha fatto fino ad ora”, ha detto Matuidi. “È un giocatore eccezionale. CR7 sa di non essere più giovane, lo capisce ma lavora lo stesso per esserre il migliore. Non ho mai visto nessun altro sforzarsi di essere il migliore di tutti prima d’ora come fa lui”.

