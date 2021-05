Terminati i principali campionati in Europa, sono le Nazionali a prendersi per lo più la scena oltre ai consueti rumors di calciomercato. Tanti i calciatori che hanno militato in Serie A che si trovano impegnati con le squadre dei rispettivi Paesi o in mezzo alle voci di possibili trattative estive. C’è poi chi ancora gioca per il proprio club, tra Giappone e Arabia Saudita. Andiamoli a scoprire…