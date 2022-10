Matuidi: “Psg, Messi è tornato ad essere lui ma per la Champions…”

Sulla possibile corsa alla Champions League, l'ex centrocampista anche della Juventus ha detto: "Se è l'anno giusto per andare fino in fondo in Champions League? Credo che al Psg abbiano la rosa con giocatori di livello mondiale in ogni settore. Ma la Champions non è mai facile. Un elemento nuovo da tenere in considerazione quest'anno è il dopo Mondiali che sono in programma per l'inverno. La domanda è una: in quale stato torneranno i giocatori internazionali, soprattutto a livello mentale? Non è facile, al termine di una grande competizione, riprendersi emotivamente. Tutto questo lo potremo giudicare a febbraio con l'inizio della fase a eliminazione diretta che sarà il vero giudice".