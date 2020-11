Matuidi sta con Griezmann: “Messi ingombrante al Barcellona…”

Il rapporto tra Antoine Griezmann e Lionel Messi è un po’ sulla bocca di tutti. Il mancato exploit al Barcellona dell’attaccante francese sembra essere “colpa” dell’argentino e degli schemi tattici che obbligano Le Petit Diable a giocare in posizioni non sue. A prendere le difese del connazionale ci ha pensato anche Blaise Matuidi ai microfoni di BeIn Sports.

Matuidi: “Messi ingombrante al Barcellona”

Non fa giri di parole l’attuale centrocampista dell’Inter Miami ed ex Juventus per spiegare il vero problema del connazionale in maglia blaugrana: “Griezmann non può giocare dove vuole al Barcellona, è in una situazione che deve sopportare. Non è nella sua posizione ideale”, ha detto Matuidi. “Quando invece gioca nella sua posizione, come con la Francia contro il Portogallo fa la differenza e si vede”.

E ancora: “Credo che tutti siano consapevoli che Griezmann a Barcellona non sarà mai lo stesso giocatore che si ammira con la nazionale francese”. E il motivo è presto detto: “Sino a che non sarà schierato nel suo ruolo naturale non vedremo il vero Griezmann. Dalle sue parti gioca un certo Messi, una presenza che risulta ingombrante, ma sono certo che alla lunga Antoine sarà in grado di adattarsi e ritagliarsi uno spazio importante. Sono convinto che Griezmann troverà la sua dimensione al Barcellona e darà il meglio di sé”.