Matuzalem rivela: “Senza il calcio sarei andato in galera o al cimitero. Piansi quando vidi Baggio per la prima volta…”

Francelino da Silva Matuzalém, noto semplicemente come Matuzalem si è confessato ai microfoni di Sky Sport in merito al suo passato e a quella che sarebbe potuta essere la sua vita senza calcio. L’ex giocatore tra le altre di Lazio, Genoa, Brescia, Bologna e Napoli ha rivelato anche qualche particolare inedito della sua carriera da giocatore.

ALTRA VITA – Il calcio come spesso è capitato a chi viene dal Sudamerca è stata un’ancora di salvezza anche per Matuzalem: “Non lo nascondo: se non fosse stato per quel provino al Vitoria Bahia avrei fatto la fine di tanti miei amici d’infanzia. In galera o al cimitero“, ha ammesso il classe 1980. “Vivevamo in un quartiere molto povero in cui droga e delinquenza erano all’ordine del giorno”.

CALCIO – Ma c’è spazio anche per il mondo del pallone e qualche aspetto davvero inedito sul periodo al Napoli e al Brescia: “Napoli? Andavo pazzo per la mozzarella. Non riuscivo a farne a meno: ne mangiavo talmente tanta da aver perso la condizione fisica. Per questo Mondonico cominciò a tenermi in panchina. Ero diventato inguardabile”. E sul Brescia: “Quando per la prima volta ho visto Baggio piansi. Per me era una leggenda, quello della finale mondiale del ’94 che avevo visto da ragazzino. Lui e Ronaldinho, con cui ho giocato nelle giovanili del Brasile, sono senza dubbio i più grandi con cui abbia mai giocato”.