Mauro Icardi in caso di divorzio dovrà dare a Wanda Nara 100 milioni

La moglie dell'attaccante del Galatasaray Mauro Icardi, Wanda Nara , potrebbe ricevere un risarcimento record di 100 milioni di euro in caso di divorzio. All'inizio di novembre, l'argentina ha confermato di aver avviato una procedura di divorzio con l'attaccante 29enne e ha anche annunciato di non essere più l'agente.

Ora Nara sostiene che non è stato possibile ristabilire i rapporti con il calciatore. In caso di divorzio da Icardi, la modella potrebbe ricevere proprietà e beni per poco meno di 100 milioni di euro.