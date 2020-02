Allegri: “Torno in panchina la prossima stagione. Klopp il migliore adesso. Due finali perse con la Juve…”

Massimiliano Allegri tornerà su una panchina la prossima stagione. Lo annuncia l’ex tecnico bianconero da Parigi, dove si trova per promuovere il suo libro “È molto semplice” (“ma non c’è nulla tra me e il Paris St. Germain”, scherza subito). Non sono qui per parlare del mio futuro, perché non lo conosco. Ma so che a settembre devo tornare necessariamente ad allenare, altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza”. Poi Allegri ha indicato qual è secondo lui il tecnico migliore in questo momento: “Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante”. Il mio passato? Non conta più adesso. La Champions League mi è sfuggita due volte proprio sul traguardo quando guidavo la Juve ma non c’è nessuna maledizione, devi giocarci. Abbiamo affrontato il Real Madrid e Barcellona, che erano le squadre più forti in quel momento, non c’è assolutamente alcuna maledizione. Tutti i grandi eventi devono essere giocati con grande serenità”.