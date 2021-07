Max Kruse, proposta di matrimonio in diretta tv alle Olimpiadi

Alle Olimpiadi arriva anche una proposta di matrimonio!

Vittoria, intervista e... proposta di matrimonio in diretta tv . Non poteva essere più vivace il post gara di Germania-Arabia Saudita con Max Kruse , giocatore dell'Union Berlino e numero 10 della Nazionale tedesca, che dopo il successo dei suoi ha scelto di chiedere la mano della propria compagna... a 9mila km di distanza.

Ebbene sì, perché durante le intervista post match, Kruse, in diretta su Das Erste, il primo canale tedesco, all’interno dello ‘Sportschau’, ha annunciato di avere un messaggio da dare alla sua ragazza che sicuramente stava guardando il televisore seguendo il suo futuro marito. Il calciatore ha staccato il microfono, si è tolto la fascia di capitano e la maglia, e ha mostrato una t-shirt recante una scritta in curdo, la lingua della sua fidanzata. E poi si è inginocchiato. "Ti amo, vuoi sposarmi?", queste le parole della scritta tradotte da lui stesso. In qualche modo, durante il collegamento, si è anche riusciti ad avere la risposta che è stata affermativa. Un bel momento. Per Kruse, dunque, le emozioni dei Giochi e non solo...